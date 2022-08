Roma, 31 ago. (LaPresse) – “La radio della prigione ha riportato la morte di Mikhail Gorbaciov. Fu sotto il suo governo che gli ultimi prigionieri politici furono rilasciati in Urss. Si è dimesso pacificamente e volontariamente, rispettando la volontà dei suoi elettori. Questo da solo è una grande impresa per gli standard dell’ex Unione Sovietica”. Lo scrive su twitter Aleksey Navalny, attivista russo attualmente in carcere. ” Sono certo che la sua vita e la sua storia, che furono fondamentali per gli eventi della fine del XX secolo, saranno valutate molto più favorevolmente dai posteri che dai contemporanei – aggiunge – le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Mikhail Sergeyevich Gorbaciov”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata