Roma, 31 ago. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che non è stata ancora presa una decisione sullo svolgimento di un funerale di Stato per l’ex presidente sovietico Mikhail Gorbaciov. “Non posso ancora dirlo con certezza. La questione sarà affrontata oggi. Verrà presa una decisione. Finora non sono state prese decisioni”, ha detto Peskov ai giornalisti, dopo che fonti informate hanno riferito a Interfax che il leader sovietico non avrebbe avuto funerali di Stato in Russia. Peskov non si è sbilanciato neanche su una possibile presenza del presidente russo Vladimir Putin alle esequie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata