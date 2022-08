Roma, 31 ago. (LaPresse) – Gli Stati Uniti “cercheranno modi per aumentare le scorte di gas in Europa o per aiutare a rafforzare altre fonti di energia”. Lo ha detto il portavoce del consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un briefing con la stampa. Lo riporta Cnbc. L’amministrazione Usa ha accusato ancora una volta Mosca di usare la questione energetica “come un’arma”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata