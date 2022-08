Milano, 31 ago. (LaPresse) – “La scadenza ultima per il pagamento degli extra profitti per le aziende che hanno questa incombenza è ottobre. Si sta ragionando di misure, se necessarie, per avere ulteriori risorse. Però i fronti sono sempre due. Di certo non parliamo di scostamento di bilancio, lo voglio dire chiaramente, metterebbe a rischio ancora di più il paese e noi crediamo che si debba fare con queste due strade: maggiori entrate grazie al fatto che si è pianificato un anno di crescita e maggiori entrate se sarà necessario con altri strumenti”. Così Laura Castelli, viceministra all’Economia e candidata per Impegno civico alle prossime elezioni, a 24 Mattino su Radio 24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata