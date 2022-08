Roma, 31 ago. (LaPresse) – “Un pareggio non può esserci. Il ragionamento di chi dice ‘ci sarà un pareggio e ci rimettiamo Draghi’ è un ragionamento che non fa i conti con la legge elettorale. Nei 221 collegi uninominali uno solo viene eletto. I collegi uninominali o li vince il centrodestra o il centrosinistra”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, nel corso della puntata di ‘Porta a porta’, che andrà in onda questa sera su Rai1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata