Milano, 31 ago. (LaPresse) – Continua il calo dei ricoveri Covid in Italia nelle ultime 24 ore: -13 quelli in terapia intensiva per un totale di 213 con 17 nuovi ingressi. Più netto il calo dei ricoveri in reparto che scendono di 336 pazienti per un complessivo di 5.091. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

