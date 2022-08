Milano, 31 ago. (LaPresse) – Calano i casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore con 21.817 contagi confermati per un totale di 21.867.757 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono invece 90 i decessi comunicati per un complessivo di 175.595.

