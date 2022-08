Torino, 31 ago. (LaPresse) – La Juventus supera 2-0 lo Spezia nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Vlahovic al 9’ del primo tempo sblocca il risultato direttamente su calcio di punizione, nella ripresa Milik in pieno recupero trova il tris e il primo gol in bianconero. La Vecchia Signora sale così a 8 punti, a meno due dalla Roma in vetta, mentre i liguri rimangono fermi a 4.

