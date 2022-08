Milano, 31 ago. (LaPresse) – Ora è ufficiale: cambia la proprietà del Milan. RedBird Capital Partners ha annunciato di aver completato l’acquisizione del club rossonero per 1,2 miliardi di euro. “In qualità di nuovo proprietario di Ac Milan, RedBird continuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del club, sulla base dei risultati conseguiti nella scorsa stagione, culminati con la vittoria del campionato di Serie A”, si legge nella nota. “L’esperienza di RedBird nella gestione e nella costruzione di attività sportive globali farà sì che l’attuale slancio prenda ulteriore vigore nel prossimo capitolo della leggendaria storia del Milan”. “Le aree prioritarie di interesse – prosegue il comunicato – includono il supporto al lavoro della leadership sportiva e aziendale del club per assicurare che la squadra sia costantemente competitiva ai massimi livelli del calcio; garantire che possa contare su infrastrutture e strutture all’altezza di un’organizzazione sportiva tra le più importanti al mondo; rafforzare le squadre femminili e giovanili del club, e la Fondazione Milan, istituzione del club dedicata a progetti a sostegno delle categorie più fragili”.

