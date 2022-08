Bruxelles, 30 ago. (LaPresse) – “La seconda azione che voglio sottolineare oggi è quello per l’eliminazione dell’epidemia del vaiolo delle scimmie, con la regione europea che registra oltre 22.000 casi confermati in 43 paesi, che rappresentano più di un terzo del conteggio globale”. Così il dottor Hans Henri P. Kluge, Direttore regionale dell’Oms per l’Europa. La regione europea dell’Oms comprende 53 paesi.

