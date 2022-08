Bruxelles, 30 ago. (LaPresse) – “Viaggiare verso l’Ue non ha avuto alcun effetto sulla Russia. Dall’agevolazione dei visti nel 2007, Mosca ha attaccato la Georgia, lanciato una guerra contro l’Ucraina, commesso molteplici crimini, il tutto con uno schiacciante sostegno popolare. Per trasformare la Russia, chiudete la porta ai turisti russi”. Così il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, su Twitter. Da stasera il Consiglio informale Ue Esteri in formato Gymnich a Praga discuterà della possibilità di sospendere le agevolazioni ai visti russi.

