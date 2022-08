Bruxelles, 30 ago. (LaPresse) – Il divieto di rilascio dei visti turistici ai russi “è qualcosa che dovrà essere discusso. Come sapete, questo è un Consiglio informale: non è possibile prendere alcuna decisione. Ma ne deriverà un chiaro orientamento politico, sono certo. Le posizioni sono diverse. Ci sono posizioni divergenti”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio informale Ue Esteri (Gymnich) a Praga.

