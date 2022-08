Milano, 30 ago. (LaPresse) – “Meloni appare commissariata da Salvini e Berlusconi. Quando dice no alla commissione d’inchiesta – lo dice un autorevole esponente del suo partito ma lei non l’ha contraddetto – appare chiaramente commissariata dagli alleati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, commentando il no del presidente del Copasir, Adolfo Urso, alla richiesta di una commissione d’inchiesta sui rapporti tra Russia e i partiti italiani. “Questo significa che noi avremo un governo che guarderà a Putin” e “che in Europa ci isolerà”, ha aggiunto Di Maio.

