Genova, 30 ago. (LaPresse) – Un uomo di circa 60 anni è stato fermato e multato dalla polizia stradale di Genova perché sorpreso alla guida di uno scooter senza mutande in autostrada. È successo ieri in tarda mattinata sull’autostrada A10 dove la Polstrada di Sampierdarena ha ricevuto una segnalazione da parte di altri automobilisti ed è intervenuta per bloccare il sessantenne.

