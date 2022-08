Milano, 30 ago. (LaPresse) – “In questo momento votare la coalizione progressista significa dare un voto utile per evitare che venga abolito del tutto il reddito di cittadinanza. Se qualcuno pensa di votare il partito di Conte per salvare il reddito, quel voto finirà per aiutare la Meloni che vuole abolirlo. L’unico voto utile è quello alla coalizione progressista”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, ai microfoni di Rtl 102.5. “Il centrodestra ha già detto che abolirà il reddito di cittadinanza. Credo che sia una follia – ha sottolineato – abolirlo per le persone inabili al lavoro e disabili. Sicuramente c’è da migliorare la parte degli abili al lavoro. I centri dell’impiego hanno fallito, bisogna creare in questo momento un rapporto diretto fra impresa e lavoratori”.

