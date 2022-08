Milano, 30 ago. (LaPresse) – “Stamattina il presidente del Copasir del partito di Giorgia Meloni (Adolfo Urso, ndr) fa sapere che non è d’accordo sulla commissione d’inchiesta” sulle presunte ingerenze russe. Secondo me, invece, “è molto importante. Io non ho certezze, però credo ci sia qualcosa da accertare. Mi è dispiaciuto vedere che i partiti della coalizione della Meloni tra cui FdI non siano d’accordo: è inquietante”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, ai microfoni di Rtl 102.5.

