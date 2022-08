Roma, 30 ago. (LaPresse) – Ridurre la quarantena per i positivi da Covid 19, asintomatici, da sette a cinque giorni. Questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento del Consiglio superiore di sanità (riunitosi ieri) che fornirà a breve il parere al ministero della Salute. Per uscire dalla quarantena, dunque, sarà necessario un test negativo. Anche l’isolamento – in caso di persistenza della malattia – passerebbe da 21 a 15 giorni.

