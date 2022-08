Milano, 30 ago. (LaPresse) – La Procura di Torino, guidata da Anna Maria Loreto, ha aperto un fascicolo contro ignoti per estorsione aggravata ai danni del calciatore della Juventus Paul Pogba che ha sporto denuncia in Italia lo scorso 16 luglio. Da quanto apprende LaPresse, tutti i fatti sarebbero avvenuti in Francia, ma tre persone sarebbero venute a cercare il calciatore due giorni prima – il 14 luglio – a Continassa, dove ha sede lo Juventus Training Center. La competenza territoriale è dunque anche dei magistrati di Torino, oltre che della giustizia francese.

