Milano, 30 ago. (LaPresse) – C’è anche la famiglia Silva, proprietaria di una azienda chimica cui fanno capo tra gli altri i brand come Spuma di Sciampagna e Chanteclair, tra i nuovi investitori del Milan. Secondo quanto si apprende, il figlio del fondatore che vive tra New York e Londra è uno degli investitori di Main Street Advisors (fondo di investimento di Los Angeles di cui fa parte anche la star Nba LeBron James e il rapper Drake), che secondo il Financial Times sarà al fianco di Red Bird dopo il closing con Elliott. Già in passato il nome di Silva era stato accostato a quello del club rossonero, nel momento in cui c’era stato il passaggio dall’imprenditore cinese Yonghong Li al fondo Elliott.

