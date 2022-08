Milano, 29 ago. (LaPresse) – Seconda vittoria per l’Italvolley maschile ai Mondiali. Gli azzurri di De Giorgi hanno battuto la Turchia a Lubiana per 3-0 ( 25-18, 25-20, 25-22) nella sfida valida per il girone E. Prossima avversaria del’Italia, mercoledì, la Cina.

