Stoccolma (Svezia), 29 ago. (LaPresse/AP) – L’incendo su un traghetto con oltre 300 persone a bordo a nord dell’isola svedese di Gotland nel Mar Baltico è “sotto controllo” e nessuno è rimasto ferito. “Sono in corso le operazioni e non abbiamo notizie di lesioni a persone”, ha detto Stefan Elfstrom, portavoce della compagnia di traghetti Stena Line. Il traghetto viaggiava da Ventspils in Lettonia a Nynashamn in Svezia. Sul posto sono state inviate per precauzione alcuna navi che si trovavano nelle vicinanze e un elicottero.

