Roma, 29 ago. (LaPresse) – “L’obsoleto modello unipolare viene sostituito da un nuovo ordine mondiale basato sui principi fondamentali della giustizia e dell’uguaglianza, riconoscendo il diritto di ogni stato e popolo al proprio percorso sovrano di sviluppo”. Lo ha detto il leader russo, Vladimir Putin, in un saluto pubblicato sul sito web del Cremlino in occasione dell’apertura del 7° Eastern Economic Forum in programma a Vladivostok. Lo riporta la Tass. Secondo il leader del Cremlino “è nella regione Asia-Pacifico che si stanno formando potenti centri politici ed economici, che fungono da forza trainante di questo processo irreversibile”.

