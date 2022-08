Roma, 29 ago. (LaPresse) – Vladimir Putin ha sostenuto l’idea di creare dei “centri di adattamento per i migranti” sottolineando come dovrebbero conoscere “le tradizioni, i costumi e le leggi russe”, Lo riporta la Tass. Putin ne ha parlato in un incontro con il capo dell’Agenzia federale per gli affari delle nazionalit√† Igor Barinov sottolineando come questo lavoro deve iniziare “nella loro terra d’origine”.

