Roma, 29 ago. (LaPresse) – Da Berlino arriva un segnale di apertura sul price cap Ue sul gas e la possibilità di sganciare dal gas il costo dell’energia elettrica. La “buona notizia”, spiegano fonti di Governo, arriva a palazzo Chigi mentre Roberto Cingolani, Daniele Franco e Roberto Garofoli stanno facendo il punto per intervenire sul prezzo delle bollette in favore di famiglie e imprese. Un messaggio del ministro dell’ambiente tedesco, Robert Habeck, poi corroborato dalle dichiarazioni del presidente Olaf Scholz a Praga apre al dialogo sulle due questioni da mesi portate avanti in prima istanza da Mario Draghi “in modo – le parole del cancelliere – da non dover più sopportare i prezzi elevati che stiamo vedendo attualmente”. La riunione dei ministri dell’energia è in calendario per il 9 settembre, nel Governo si predica cautela, ma si guarda ai fatti: “Oggi il prezzo del gas scende, non è un caso. È l’Europa che deve intervenire ed è molto plausibile che il prezzo scenda perché ci si aspetta un intervento europeo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata