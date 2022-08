Roma, 29 ago. (LaPresse) – “Serve un intervento urgente come per il covid perché siamo in guerra e per questo servono soluzioni veloci. La proposta della Lega va tutta la politica italiana a Letta, a Conte, dividiamoci su altro perché su altro io la penso diversamente dalla sinistra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in visita oggi a Reggio Calabria.

