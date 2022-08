Roma, 29 ago. (LaPresse) – E’ in corso a Messina un incontro tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il presidente di Fdi, Giorgia Meloni. Entrambi i leader si trovano in Sicilia per partecipare ad appuntamenti elettorali in vista delle elezioni del 25 settembre.

