Roma, 29 ago. (LaPresse) – “Iscrivo Di Battista al partito di chi vomita odio nei miei confronti. Non ci sentiamo da un po’ perché siamo andati agli antipodi. Eravamo già diversi ma lui usa turpiloqui nei miei confronti e io non mi sento di ricambiare con la stessa moneta”. Così il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, intervistato dal direttore Massimo Giannini su lastampa.it. Prima o poi prenderanno una birra insieme? “Una birra l’ho presa con tutti, figuriamoci se non la prendo con Alessandro”, risponde Di Maio, aggiungendo: “Magari non parleremo di politica ma di famiglia e di figli”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata