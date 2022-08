Roma, 29 ago. (LaPresse) – Le piazze di Giuseppe Conte e Carlo Calenda l’una contro l’altra a Roma. Ed entrambe che guardano a Milano, dove dovrebbe tenersi il comizio unitario dei tre leader del centrodestra. Questo – a quanto apprende LaPresse – il quadro che si va delineando per la chiusura della campagna elettorale per le politiche, il 23 settembre. Il Movimento 5 Stelle – a quanto si apprende da fonti parlamentari autorevoli – con altissima probabilità terrà l’evento conclusivo a piazza Santi Apostoli: un luogo simbolico, perché si tratta di una piazza storicamente ‘cara’ al centrosinistra, per un partito – quello di Conte – che si propone di strappare all’ex alleato Pd il primato del fronte progressista. Dall’altro lato di via del Corso, a fronteggiare la piazza M5S ci sarà quella del ‘Terzo Polo’ di Azione e Italia Viva: i due leader Carlo Calenda e Matteo Renzi, a sentire i rumors di coalizione, dovrebbero infatti salire insieme sul palco di piazza del Popolo. Il centrodestra sembra invece aver scelto Milano per l’ultimo giorno di campagna elettorale del 23 settembre: già annunciato il comizio finale del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi al centro congressi Mico, fonti qualificate fanno sapere però che si sta lavorando a una kermesse che preveda la partecipazione anche degli altri due leader, la presidente di FdI Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata