Roma, 29 ago. (LaPresse) – “Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, pubblicando una foto in cui il segretario della Lega è abbracciato alla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Il ‘cinguettio’ poco dopo è stato retwittato dalla leader del partito di via delle Scrofa. Sia Salvini sia Meloni si trovano a Messina, dove si sono incontrati, per i rispettivi appuntamenti elettorali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata