Roma, 29 ago. (LaPresse) – Il Copasir, dopo che in questi giorni il dibattito politico è tornato ad infiammarsi sulle attività di intelligence russa in Italia, si sta muovendo “come sempre con la massima attenzione e unità d’intenti, attivando le usuali procedure di controllo, anche perché il Comitato è rimasto pienamente attivo anche in questo mese di agosto”. Lo riferisce a LaPresse il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso, annunciando che “nei prossimi giorni è prevista anche una audizione con il sottosegretario Gabrielli che riguarderà ovviamente tutti i temi in campo”.

