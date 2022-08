Milano, 28 ago. (LaPresse) – La Salernitana travolge con un netto 4-0 la Sampdoria, in una gara valida per la 3/a giornata di Serie A. Le reti dei campani portano la firma di Dia al 7′, Bonazzoli al 16′, Vilhena al 50′ e Botheim al 76′. Prima vittoria stagionale per la squadra di Davide Nicola, che si allontana dalle zone calde della classifica dove invece rimane la Sampdoria. La squadra di Giampaolo, dopo il pari con la Juve, incassa la seconda sconfitta in questo campionato e conferma in particolare le difficoltà offensive già viste nelle altre due gare. Non a caso i doriani in tre partite non sono ancora andati in gol una volta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata