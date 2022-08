Milano, 28 ago. (LaPresse) – Lecce-Empoli 1-1 nel posticipo della 3/a giornata di Serie A. I gol di Parisi al 22′ e Strefezza al 40′. Primo punto stagionale per il Lecce, in attesa dell’esordio di Umtiti. Secondo pari in due partite per l’Empoli.

