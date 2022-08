Milano, 26 ago. (LaPresse) – “La rinuncia dell’Ucraina ad aderire alla Nato è ormai una condizione necessaria, ma non sufficiente per il raggiungimento della pace”. Lo ha detto Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, al canale televisivo francese Lci, citato dalla Tass. “È necessario elaborare delle garanzie. Non appena le garanzie saranno elaborate e sarà stipulato un accordo tra tutte le parti, questa sarà già una condizione sufficiente per interrompere l’operazione. Ovviamente, quando i suoi obiettivi saranno raggiunti”, ha affermato Medvedev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata