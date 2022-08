Milano, 26 ago. (LaPresse) – La Russia è pronta a fornire gas all’Europa nei volumi stabiliti dai contratti se l’Occidente non metterà i bastoni tra le ruote. È quanto ha detto l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, in un’intervista alla tv francese Lci, di cui riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. “Siamo pronti a fornire gas nei volumi contrattualizzati. Ma, ovviamente, questo dipenderà dalla posizione dei Paesi occidentali, dalla posizione dei Paesi europei. Se vietano i pagamenti o se rifiutano di fornire turbine riparate, questo tipo di fornitura, probabilmente, non sarà nei volumi su cui i Paesi occidentali contano”, ha detto Medvedev, sottolineando che la Russia, in quanto fornitore, non vuole bloccare nulla.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata