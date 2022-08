Milano, 26 ago. (LaPresse) – Pronta a guidare il governo dopo Mario Draghi? “Io ci ho fatto un manifesto di presentazione della campagna elettorale sul tema di essere pronti. Sappiamo che per il nostro ordinamento la scelta su chi guiderà l’Italia alla fine spetta al presidente della Repubblica. Sarà una campagna molto lunga e complessa. Se il centrodestra vincesse le elezioni e per quelle che sono le nostre regole FdI sarebbe primo partito, l’indicazione degli italiani sarebbe chiaro”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a ‘La Piazza’ organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica (Brindisi). “Io faccio politica da 30 anni, ho fatto tutta la trafila, ho cercato di portare avanti nel migliore dei modi tutti gli incarichi assegnati. Ritengo di essere pronta per questo compito altrimenti non mi sarei candidata. Ma non lo faccio a cuor leggero. Nessuno si può mettere di fronte a un incarico del genere senza che gli tremino i polsi. Io ieri notte non sono riuscita a dormire per il problema delle bollette. Quando hai sulle tue spalle la vita degli altri, non lo fai con leggerezza”, ha aggiunto.

