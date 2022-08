Milano, 26 ago. (LaPresse) – “Non ho ragione di credere che in caso di un’affermazione del centrodestra e di FdI, il presidente della Repubblica possa assumere una scelta diversa” rispetto a quella di indicare me presidente del Consiglio. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a ‘La Piazza’ organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica (Brindisi). “L’anomalia – ha aggiunto – non è Giorgia Meloni, era Mario Monti. Se già si pensa, come alcuni pensano, ora troviamo un modo per non far andare la Meloni, ci mettiamo d’accordo, prendiamo un premier da fuori e stiamo tutti sereni, i cittadini non dovrebbero stare sereni”, ha aggiunto.

