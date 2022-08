Milano, 26 ago. (LaPresse) – “Stiamo cercando di far pervenire agli italiani tutti i punti del nostro programma. Vediamo che c’è una distanza enorme tra noi e tutti gli altri partiti, probabilmente perché noi siamo uomini del fare. Io sono un imprenditore prima ancora che un politico e, quindi, concepisco un programma con impegni precisi di cose da realizzare e gli altri hanno solo parole. Quindi, anche nella vita sono stati dei parolai e basta. Penso che un italiano di buon senso nell’esprimere il suo voto debba considerare questa cosa: lo do a uno che ha fatto solo parole o lo do a uno che ha fatto tantissimo? Tutto qua”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando con i cronisti all’arrivo all’U-Power Stadium di Monza prima della partita con l’Udinese.

