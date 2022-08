Milano, 26 ago. (LaPresse) – È più facile la salvezza con il Monza o vincere le elezioni? “Io penso che bisogna fare tutte e due: il Monza deve restare in Serie A, guai se tornasse indietro dopo 110 anni di attesa. Le elezioni dobbiamo vincerle noi. Ma non vincerle soltanto, bisogna che Forza Italia diventi il partito trainante della coalizione e io spero che il miracolo che si è verificato qualche anno fa in una campagna elettorale in cui abbiamo cominciato all’11% e abbiamo finito al 21% possa essere un miracolo che si ripete in questa campagna elettorale”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando con i cronisti all’arrivo all’U-Power Stadium di Monza prima della partita con l’Udinese.

