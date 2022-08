Roma, 26 ago. (LaPresse) – “Un giorno nero per la ricerca e per la sanità, che getta una luce sinistra su tutto questo sforzo che è stato fatto per sviluppare questi vaccini. Non dimentichiamoci che queste sono tecnologie sviluppate in Università utilizzando anche fondi pubblici”. Così il microbiologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti, commentando a LaPresse la causa intentata da Moderna contro Pfizer e BioNTech per violazione dei brevetti sui vaccini per il Covid-19.

