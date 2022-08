Roma, 26 ago. (LaPresse) – Prezzi in rialzo per i carburanti sulla rete nazionale; il diesel “in forte salita” supera, in modalità self service, 1,8 euro al litro, e la benzina, sempre in self, a 1,7 euro al litro. Questo quanto emerge dall’analisi messa a punto da ‘Quotidiano energia’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata