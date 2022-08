Torino, 26 ago. (LaPresse) – L’Udinese supera 2-1 il Monza in trasferta nell’anticipo della terza giornata di Serie A. I padroni di casa sbloccano la partita al 32′ con Colpani ma incassano poco dopo il pareggio, al 36′, firmato da Beto. Nella ripresa Udogie al 33′ sigla il gol vittoria. I friulani salgono così a 4 punti, mentre i brianzoli, con tre sconfitte in altrettante gare disputate, restano fermi a zero.

