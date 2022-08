Milano, 26 ago. (LaPresse) – “Bonucci non sarà convocato perché non è ancora al meglio: lui è un giocatore importantissimo e ho bisogno di averlo al 100%”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. “Di Maria? Ha fatto un pezzo di allenamento con la squadra, l’obiettivo è averlo per Firenze”, ha aggiunto.

