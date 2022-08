New York (Usa), 26 ago. (LaPresse) – Chiusura in forte calo per Wall Street. Wall Street chiude in forte calo dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell. Il Dow Jones cede il 3,03% a 32.282,80 punti, il Nasdaq perde il 3,94% a 12.141,71 punti mentre lo S&P 500 sprofonda del 3,17% a 4.057,74 punti.

