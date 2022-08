Washington (Usa), 25 ago. (LaPresse) – “Ho parlato con il presidente Zelensky per congratularmi con l’Ucraina in occasione del suo Giorno dell’Indipendenza. So che è un anniversario agrodolce, ma ho chiarito che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina e il suo popolo mentre lottano per difendere la propria sovranità”. Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in merito al colloquio telefonico avuto con il leader ucraino.

