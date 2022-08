Washington (Usa), 25 ago. (LaPresse) – Un numero imprecisato di membri dell’esercito statunitense è rimasto ferito in due distinti attacchi missilistici contro strutture che ospitavano truppe americane in Siria. Lo riferisce un funzionario del governo statunitense, citato da Nbc News. Le ferite sono state “lievi”, ha dichiarato il funzionario, e le informazioni su quante persone sono rimaste ferite stanno ancora arrivando. Le località di Conoco e Green Village, entrambe nel nord-est della Siria, hanno iniziato a sparare razzi mercoledì pomeriggio. Non è chiaro se le due sedi abbiano subito danni alle strutture o alle attrezzature. Gli Stati Uniti hanno risposto con attacchi di elicotteri Apache, prendendo di mira almeno tre veicoli e uccidendo diverse persone ritenute responsabili del lancio dei razzi.

