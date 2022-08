Sacramento (California, Usa), 25 ago. (LaPresse/AP) – La California prevede di richiedere a tutte le nuove auto, camion e Suv di funzionare con elettricità o idrogeno entro il 2035 in base alla politica approvata dalle autorità di regolamentazione che mira a un drastico taglio delle emissioni di carbonio e allo stop ai veicoli a benzina. Se l’obiettivo verrà raggiunto, la California dimezzerà le emissioni entro il 2040. La California ha le normative più rigorose del mondo per la transizione ai veicoli elettrici e si prevede che spingerà altri stati a seguire l’esempio, accelerando la produzione di veicoli a emissioni zero da parte delle case automobilistiche. Washington e il Massachusetts hanno già annunciato il loro ‘sì’. Le nuove regole necessitano dell’approvazione federale, ma è considerata molto probabile sotto l’amministrazione del presidente democratico Joe Biden. “Questo è un momento storico per la California, per i nostri stati partner e per il mondo mentre intraprendiamo un percorso verso un futuro a emissioni zero”, ha affermato Liane Randolph, presidente del California Air Resources Board. La California è lo stato più popoloso della nazione, con circa 39 milioni di persone. Rappresenta il 10% del mercato automobilistico statunitense.

