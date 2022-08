Roma, 24 ago. (LaPresse) – “Tutti i paesi interessati a ristabilire una pace sostenibile e un ordine internazionale basato su regole devono compiere sforzi per ritenere tutti i criminali di guerra russi e la leadership politica della Federazione Russa responsabili degli efferati crimini di guerra che hanno portato sofferenza al popolo ucraino e minacciato la sicurezza globale”. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri ucraino. “Chiediamo a tutti gli stati e le organizzazioni di sostenere la creazione del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. Insieme, dobbiamo compiere sforzi per garantire che il regime di Putin perda tutta la sua influenza nel mondo e la sua capacità di condurre guerre di aggressione contro stati sovrani”, recita ancora la nota. “Pertanto, chiediamo ai nostri partner di introdurre un embargo completo su petrolio e gas, espandere le sanzioni settoriali e personali contro la Russia, le élite russe e le imprese statali, nonché isolare completamente la Russia dal sistema bancario occidentale”, si legge sempre nel comunicato.

