Milano, 24 ago. (LaPresse) – “Caro presidente Zelensky, cari cittadini ucraini, vi faccio i miei più sentiti auguri per la vostra Festa nazionale. L’amicizia tra Italia e Ucraina è forte e si è rafforzata ulteriormente dopo la brutale invasione da parte della Russia”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio in occasione della Festa nazionale dell’Ucraina. “L’Italia è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall’inizio del conflitto, gli italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie case, con calore, affetto, generosità”, ha aggiunto.

