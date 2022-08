Milano, 24 ago. (LaPresse) – “Il vostro coraggio, il vostro desiderio di vivere in un Paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un videomessaggio in occasione della Festa nazionale dell’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata