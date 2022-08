Roma, 24 ago. (LaPresse) – “Mentre il Pd propone tasse sulla casa e patrimoniali, noi facciamo il contrario. La flat tax è già realtà per le partite Iva che fatturano fino a 65 mila euro: noi proponiamo di estenderla fino a 100 mila per gli autonomi e di introdurla per lavoratori e pensionati fino a 70 mila euro di reddito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al Tg1.

